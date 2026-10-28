زين كاش تدعم حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار (وعيك قوة)

خبرني - في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحِرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز صحة المرأة ونشر الوعي بالقضايا الصحية؛ قدّمت شركة زين كاش دعمها لحملة التوعية بسرطان الثدي خلال شهر تشرين الأول- الذي يُخصص سنوياً للتوعية بهذا المرض- تحت شعار (وعيك قوة)، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات بما يسهم في تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع الكشف المُبكّر.

وفي هذا السياق؛ قدّمت شركة زين كاش رعايتها كراعي للتكنولوجيا المالية لبطولة 2026 (Pink Challenge) لقفز الحواجز للسيدات، التي نظمتها EMT - Event Maker Team وأُقيمت في نادي الجواد العربي تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث جمعت البطولة بين المنافسات الرياضية والرسائل التوعوية بهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المُبكّرعن سرطان الثدي ودعم المرأة وتشجيع مشاركتها في مختلف المحافل الرياضية لا سيّما رياضة الفروسية.

وتعكس هذه الرعاية حِرص شركة زين كاش على دعم المبادرات التي تحتفي بقدرات المرأة وتعزّز حضورها في المجتمع، إلى جانب توظيف الفعاليات المجتمعية والرياضية في إيصال الرسائل التوعوية وتشجيع المشاركة في القضايا التي تمس صحة المرأة وجودة حياتها.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي داخل بيئة العمل، نظّمت زين كاش جلسة توعوية لموظفاتها حول سرطان الثدي، قدّمها ممثلون عن مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، تناولت التعريف بالمرض وأهمية الكشف المُبكّر والفحوصات الدورية بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة به وسبل الوقاية منه، كما تخلّلت الجلسة أنشطة تفاعلية أتاحت للموظفات فرصة المشاركة والتواصل في بيئة عمل داعمة بما يعزّز ثقافة الاهتمام بالصحة.

وتواصل شركة زين كاش من خلال هذه المبادرات دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز الوعي بصحتها، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً يتطلب تكاتف الجهود وتوفير الدعم اللازم للمرأة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بما يجسّد رسالة (وعيك قوة) ويؤكد أهمية الشراكة بين القِطاعين العام والخاص في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وتتيح شركة زين كاش لمستخدمي تطبيقها إمكانية التبرّع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان للمساهمة بدعم جهوده في مكافحة السرطان ورعاية المرضى.