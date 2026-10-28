بين الخوف من الفقر والذنب تجاه الثروة.. مشاعر خفية تتحكم في قراراتنا المالية

خبرني - ينظر كثيرون إلى المال باعتباره وسيلة لتحقيق أهدافهم، لكن علم النفس يتناول المسألة من منظور أعمق، فما المشاعر والمعتقدات الخفية التي تؤثر في قراراتنا المالية وتوجه تعاملنا مع المال؟

تقول عالمة النفس آنا غوسيفا: "المال مفهوم اجتماعي وعاطفي، فهو اللغة التي نعبّر من خلالها عن احتياجاتنا ومخاوفنا وعلاقاتنا بالمجتمع. ومن خلال سلوكهم المالي، قد يعاقب الناس أنفسهم أو يكافئونها. ويثير المال طيفا واسعا من المشاعر، يؤثر كل منها في خياراتنا الحياتية. اعتاد كثيرون النظر إلى المال باعتباره مجرد مورد، لكن المنظور النفسي يكشف أن الشعور بالعار المرتبط بالفقر قد يوحي للإنسان بأنه غير كفء. فالفقر يمثل وصمة اجتماعية، إذ ينظر إليه المجتمع أحيانا على أنه دليل على الكسل أو عدم بذل الجهد أو ضعف الذكاء أو حتى سوء الجينات، فيبدأ الناس بتصديق هذه التصورات عن أنفسهم".

ووفقا لها، يؤثر الشعور بالعار المرتبط بالفقر بصورة مباشرة في تقدير الذات. فقد يتجنب الأشخاص الذين يعانون منه التواصل الاجتماعي والمناسبات والتجمعات، ويلتزمون الصمت حيال مشكلاتهم، لأن الحديث عنها أو السؤال بشأنها قد يشعرهم بالإهانة. والأكثر إيلاما أن الخوف والعار المرتبطين بالفقر قد ينتقلان إلى الأطفال، ويلازمانهم طوال حياتهم.

وتقول غوسيفا: "أما الشعور بالذنب المرتبط بالثروة، فيتجلى في الإحراج والإحساس باستغلال الآخرين. وقد يشل هذا الشعور الإنسان، فلا يعود قادرا على الاستمتاع بما يمتلكه".

فكيف تؤثر هذه المشاعر في قراراتنا المالية؟

تشير عالمة النفس إلى أن الشعور بالعار من الفقر قد يدفع الناس إلى تجنب المخاطر، والامتناع عن اكتشاف أشياء جديدة أو خوض تجارب مختلفة، خوفا من الفشل. أما الشعور بالذنب المرتبط بالثروة، فقد يدفعهم إلى تقويض نجاحهم بأنفسهم وإنفاق أموالهم على نحو يؤدي إلى خسارتها.

وتقول: "يحتاج الإنسان أولا إلى فهم ما يمر به، ثم التحرر من هذه التصنيفات. فالفقر ليس سمة شخصية، بل ظرف يمر به الإنسان، أما الثروة فهي مورد. ومن المهم إدراك أن المال لا يحدد قيمة الإنسان. وإذا كانت هذه المشاعر تؤثر سلبا في حياته، فمن الضروري طلب المساعدة من مختص".