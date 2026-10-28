المعايطة يلتقي مرتبات قيادة الشرطة الخاصة في إقليم الجنوب ويثني على قدراتهم واحترافيتهم في أداء الواجبات

خبرني - زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، قيادة الشرطة الخاصة في إقليم الجنوب، ونقل إلى مرتباتها تحيات واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره للجهود التي يبذلونها في تنفيذ واجباتهم بكفاءة واقتدار، وما يظهرونه من مهارة وحرفية عالية في التعامل مع مختلف المهام الموكلة إليهم.

وأشاد اللواء المعايطة بالمستوى الذي وصلت إليه قيادة الشرطة الخاصة من حيث القدرات العملياتية والكفاءة المهنية والاحترافية، والتي تظهر مع كل واجب خاص تنفذه مرتباتها، مما يعكس مستوى التأهيل والتدريب المتخصص، والجاهزية العالية، والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف والمواقف.

وأكد اللواء المعايطة استمرار دعم قيادة الشرطة الخاصة وتوفير احتياجاتها من المعدات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدراتها العملياتية، ويرتقي بمستوى أدائها، ويسهم في تطوير إمكاناتها لمواكبة متطلبات العمل الأمني، بما يخدم رسالتهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء المعايطة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، وفق الخطط العملياتية، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ في مختلف الواجبات التي تستدعي تدخل مرتبات الشرطة الخاصة، ويجسد الثقة الكبيرة بقدراتهم وإمكاناتهم.