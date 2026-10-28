ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74.564 ألف منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,564 شهيدا و175,770 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 3 شهداء و11 إصابات.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,568 شهيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 5,375 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الانتشال 845.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.