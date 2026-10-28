أبو الراغب: استراتيجية حكومية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بالأردن

خبرني - قال رئيس قسم المبيعات واستراتيجيات الأعمال في المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) راتب أبو الراغب، اليوم الاربعاء، إن الأردن يصنع ويطور الطائرات المسيرة وأجزاءها، ويعمل على بناء منظومة متكاملة لهذه الصناعة، ضمن استراتيجية حكومية لتوطين صناعتها في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح خلال معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026" في العقبة، أن العمل لا يقتصر على تصنيع الطائرات المسيرة وتطويرها، بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة، بالتعاون مع الجامعات والقطاع الصناعي والصناعات الدفاعية والجهات المعنية، وفقا للمملكة.

وانطلقت الثلاثاء، برعاية الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، بمشاركة أكثر من 400 وفد رسمي من 75 دولة، و350 شركة عارضة من 38 دولة.

وأشار أبو الراغب إلى أن التوجه نحو توطين صناعة الطائرات المسيرة يتزامن مع تطوير تقنيات دفاعية حديثة، تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية، لمواكبة متطلبات الحروب الحديثة والتهديدات القائمة في المنطقة والعالم.

وبين أن العمل يشمل تطوير منظومات مضادة للطائرات المسيرة، تتمتع بقدرات متقدمة على الكشف والتتبع من مسافات طويلة والتعامل مع التهديدات باستخدام وسائل متعددة، إلى جانب دمج أنظمة التشويش والتمويه الإلكتروني مع منظومات القيادة والسيطرة التكتيكية.

وكشف أبو الراغب عن تطوير منتج أردني للرماية الإلكترونية، جرى تحويله إلى منظومة متنقلة على آلية، تتيح إنشاء ميدان تدريب في المناطق المفتوحة دون الحاجة إلى بناء ميدان رماية ثابت، بما يوفر حلولا تدريبية أكثر مرونة وأقل كلفة.

وتوقع زيادة الاهتمام بالمنتجات الدفاعية المعروضة خلال "سوفكس 2026"، إلى جانب توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع جهات خارجية، وتوسيع فرص تسويق المنتجات وبيعها لدول أخرى.

ويشكل المعرض منصة لعرض أحدث التقنيات العسكرية والحلول الدفاعية وأنظمة الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الشركات العالمية والوفود المشاركة.