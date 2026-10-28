الأشغال تبدأ إنشاء طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه

خبرني - قال الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وسيم العدوان، الأربعاء ، إن الوزارة بدأت إنشاء طريق بديل بمحاذاة جسر الرامة في لواء الشونة الجنوبية، لخدمة أهالي المنطقة، بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى الجسر من الجهتين إثر ظهور أضرار وتزايد التشققات فيه، حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح العدوان خلال حديثه لـ "المملكة" أن الوزارة باشرت، منذ تلقيها الثلاثاء بلاغا بشأن الأضرار والتشققات في جسر الرامة، بإجراء التنسيقات اللازمة لإغلاق الطريق أمام حركة المرور، وإجراء التقييم الأولي للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وأضاف أن الوزارة أنجزت إنشاء منشأة لتصريف مياه الأمطار، وبدأت العمل على إنشاء الطريق البديل، الذي سيكون مخصصا لحركة المرور المحلية وخدمة أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن مرور الشاحنات والمركبات الكبيرة سيكون عبر الطرق البديلة التي أعلن عنها سابقا، وهي طريق الكفرين شمالا، وطريق الروضة شمالا، وطريق المغطس من الجهة الجنوبية.

وبيّن العدوان أن الوزارة ستباشر هدم جسر الرامة وإعادة إنشائه باستخدام عبارات صندوقية، بعد إزالة خطوط الخدمات الموجودة في موقعه، بما فيها خطوط الاتصالات والمياه والخدمات الأخرى.

وأكد أن الطريق البديل مخصص للمرور المحلي، فيما ستوجّه الشاحنات والمركبات الكبيرة إلى الطرق البديلة المحددة، موضحا أن ترتيبات استخدام الطريق البديل ستتغير بعد انتهاء الحالة الجوية، بما يسمح بمرور السيارات والمشاة وفق الإجراءات التي ستتخذها الوزارة.