*
الاربعاء: 28 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إيران تحذر من أثر مدمّر على أسواق الطاقة لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية

إيران تحذر من أثر مدمّر على أسواق الطاقة لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية

  • 28 أكتوبر 2026
  • 13:28
إيران تحذر من أثر مدمّر على أسواق الطاقة لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية

خبرني - حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء من أي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية ، معتبرا أن أثرها سيكون "مدمّرا" على أسواق الطاقة العالمية.

وقال عراقجي في منشور على "إكس" على هامش منتدى للطاقة في موسكو، وفي وقت تظهر نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تظهر تباعا، تقدما طفيفا لفريق بنيامين نتانياهو، "التأثير المدمّر على الأسواق الدولية لأي مغامرة عسكرية تُقدم عليها إسرائيل لا تزال تشكّل مصدر قلق كبير لكلّ من مورّدي الغاز ومستهلكيه".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الساعي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات متقاربة النتائج الأربعاء، إنه يمكنه العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضاء على "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

30 قتيلا على الاقل بتصادم قطارين في اسبانيا 
30 قتيلا على الاقل بتصادم قطارين في اسبانيا 
  • 2026-10-28 14:00
نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية بـ54 مقعدًا بعد فرز 70% من الأصوات
نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية بـ54 مقعدًا بعد فرز 70% من الأصوات
  • 2026-10-28 12:31
المتسلل المصري لإسرائيل يكشف مفاجأة بشأن اختراقه الحدود
المتسلل المصري لإسرائيل يكشف مفاجأة بشأن اختراقه الحدود
  • 2026-10-28 12:14
رويترز: إيران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمتها قطر تتضمن خطوات لبناء الثقة
رويترز: إيران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمتها قطر تتضمن خطوات لبناء الثقة
  • 2026-10-28 11:48
نتائج أولية: نتنياهو يتقدم بـ8 مقاعد على آيزنكوت بعد فرز 60% من الأصوات
نتائج أولية: نتنياهو يتقدم بـ8 مقاعد على آيزنكوت بعد فرز 60% من الأصوات
  • 2026-10-28 11:16
اسرائيل تفتش منازل سوريين في ريف القنيطرة وتعتقل 3 شبان
اسرائيل تفتش منازل سوريين في ريف القنيطرة وتعتقل 3 شبان
  • 2026-10-28 10:04