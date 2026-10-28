كريف الأردن تعقد جلسة توعوية لموظفيها حول سرطان الثدي

خبرني - عقدت شركة كريف الأردن جلسة توعوية لموظفاتها حول مخاطر سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي، المعروف بـ”أكتوبر الوردي”، في إطار اهتمام الشركة بتعزيز الوعي الصحي داخل بيئة العمل.

واستضافت الجلسة متحدثة من مركز الحسين للسرطان، قدّمت معلومات توعوية حول سرطان الثدي، وأبرز عوامل الخطورة المرتبطة به، وأهمية الانتباه إلى التغيرات أو العلامات غير الطبيعية، إلى جانب التأكيد على دور الفحوصات الدورية والكشف المبكر في رفع فرص العلاج وتحسين نتائجه.

كما شاركت في الجلسة ناجية من سرطان الثدي، روت قصتها وتجربتها مع المرض، وقدّمت للحضور جانبًا إنسانيًا من واقع تجربتها الشخصية.

وتناولت الجلسة عددًا من المفاهيم المرتبطة بالوقاية والوعي الصحي، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، والالتزام بإجراء الفحوصات المناسبة وفق العمر والتاريخ الصحي والعائلي، وعدم تأجيل استشارة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات تستدعي التقييم الطبي.

وأكدت كريف الأردن أن تنظيم الجلسة يأتي ضمن توجهها للاهتمام بصحة موظفيها، وتوفير بيئة عمل تشجع على المعرفة والوقاية والتعامل المسؤول مع القضايا الصحية. وأشارت إلى أن النساء يشكّلن نحو ثلث إجمالي العاملين في الشركة، بنسبة تقارب 33.3%، مؤكدة أن الوعي المبكر يشكل خطوة أساسية في الحد من المخاطر وتعزيز فرص التعامل الفعال مع المرض.

وأوضحت الشركة أن اختيار شهر تشرين الأول لتنظيم الجلسة ينسجم مع الجهود المحلية والعالمية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية، وتعزيز دور الأسرة ومؤسسات العمل في نشر المعرفة الصحية السليمة.