متى تشحن سيارتك الكهربائية إلى 100% ومتى تكتفي بـ80%؟

خبرني - يرغب ملاك السيارات الكهربائية في شحنها حتى 100% حيث يعد خياراً مثالياً، لضمان أكبر مدى قيادة ممكن، لكن هذه العادة ليست بالضرورة الأفضل للحفاظ على عمر البطارية.

فبينما يمنح الشحن الكامل السائق مسافة أطول قبل الحاجة إلى محطة شحن جديدة، قد يؤدي تكراره يومياً إلى تسريع تراجع كفاءة البطارية في بعض السيارات، فضلاً عن إهدار الوقت عند استخدام الشواحن السريعة خلال الرحلات الطويلة.

ووفقاً لموقع «SlashGear»، فإن القاعدة المناسبة للاستخدام اليومي في كثير من السيارات الكهربائية هي إبقاء مستوى الشحن بين 20% و80%، مع اللجوء إلى الشحن الكامل عندما تستدعي المسافة المقطوعة ذلك، خصوصاً قبل الرحلات الطويلة التي تتطلب مدى قيادة إضافياً.

لماذا لا يُنصح بالشحن الكامل يومياً؟

تعتمد غالبية السيارات الكهربائية على بطاريات الليثيوم أيون، وهي بطاريات تتميز بكفاءة عالية وقدرتها على تخزين الطاقة، لكنها تتعرض للتدهور تدريجياً مع الاستخدام ودورات الشحن والتفريغ.

ويؤثر أسلوب الشحن ودرجة الحرارة والمدة التي تقضيها البطارية عند مستويات شحن مرتفعة في سرعة هذا التدهور.

وعند الاقتراب من مستوى الشحن الكامل، يرتفع الجهد الكهربائي داخل خلايا كثير من بطاريات الليثيوم أيون، ما يزيد الضغط عليها مقارنة بمستويات الشحن المتوسطة، لذلك، فإن إبقاء البطارية عند 100% بصورة متكررة، ولا سيما لفترات طويلة، قد يسرّع تراجع سعتها بمرور الوقت.

ولا يعني ذلك أن الوصول إلى 100% يضر البطارية في كل مرة، أو أن جميع السيارات الكهربائية تتبع القاعدة نفسها، فبعض الشركات المصنّعة توصي بحدود شحن مختلفة بحسب نوع البطارية وتصميم نظام إدارتها، كما أن البطاريات المستخدمة في بعض الطرازات، ومنها بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، قد تكون لها توصيات مختلفة تتعلق بالشحن الكامل ومعايرة مؤشر مستوى البطارية.

تظل تعليمات الشركة المصنّعة للسيارة المرجع الأساسي لتحديد الحد المناسب للشحن اليومي، بدلاً من تطبيق قاعدة واحدة على جميع الطرازات.

متى يكون الشحن إلى 100% ضرورياً؟

يختلف القرار عند الاستعداد لرحلة طويلة، إذ يصبح مدى القيادة عاملاً أساسياً في تحديد مستوى الشحن المناسب، وينصح التقرير بالتخطيط المسبق للمسار، ومعرفة المسافة إلى محطة الشحن التالية، ومراعاة الظروف التي قد تزيد استهلاك الطاقة، مثل السرعات المرتفعة أو الطقس غير الملائم أو استخدام التكييف.

إذا كانت المسافة إلى محطة الشحن التالية تقع ضمن المدى المتاح عند شحن البطارية إلى نحو 80%، فقد لا تكون هناك حاجة إلى شحنها بالكامل. أما إذا كانت المحطة بعيدة، أو كان الوصول إليها يتطلب تغييراً غير مناسب للمسار، فإن الشحن إلى 100% قبل الانطلاق قد يوفر هامشاً إضافياً من الطاقة ويقلل الحاجة إلى التوقف المبكر.

وتوصي شركات سيارات كهربائية، من بينها «بي إم دبليو» و«أودي»، بقصر الشحن الكامل على الرحلات الطويلة في الطرازات التي تحدد لها هذه الشركات حداً يومياً أقل، مع استكمال الشحن إلى 100% قبل الانطلاق بوقت قصير، بدلاً من ترك السيارة مشحونة بالكامل لساعات طويلة دون حاجة.

ينبغي الانتباه إلى أن بعض السيارات تستخدم بطاريات من نوع فوسفات الحديد والليثيوم، وقد توصي شركاتها بالشحن الكامل دورياً أو حتى بصورة أكثر تكراراً للحفاظ على دقة تقدير مستوى الطاقة. لذلك، لا يصح تعميم قاعدة 80% على جميع السيارات الكهربائية، بل يجب الرجوع إلى دليل الاستخدام الخاص بكل طراز.

لماذا يتباطأ الشحن بعد 80%؟

لا يرتبط قرار التوقف عند 80% بالحفاظ على البطارية فحسب، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يحتاج إليه السائق لاستكمال رحلته. فعند استخدام الشواحن السريعة بالتيار المستمر، يمكن لكثير من السيارات الانتقال من مستوى شحن منخفض إلى 80% خلال نحو نصف ساعة، وإن كانت المدة الفعلية تختلف باختلاف الطراز وقدرة الشاحن ودرجة حرارة البطارية.

لكن سرعة الشحن تنخفض عادة مع الاقتراب من الامتلاء، ما يجعل الانتقال من 80% إلى 100% يستغرق وقتاً أطول مقارنة بالجزء السابق من عملية الشحن. وقد يكون من الأجدى للسائق خلال الرحلات الطويلة التوقف عند 80% ومتابعة الطريق، ثم إجراء توقف إضافي عند الحاجة، بدلاً من الانتظار حتى اكتمال الشحن في كل محطة.

ويظل الشحن الكامل خياراً منطقياً إذا كانت المسافة المتبقية تتطلب الطاقة الإضافية، أو كانت محطات الشحن محدودة على الطريق، فالهدف ليس تجنب نسبة 100% بصورة مطلقة، وإنما استخدامها عندما تكون هناك حاجة فعلية إليها.

كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية؟

تبدأ العناية بالبطارية باختيار حد شحن مناسب للاستخدام اليومي وفق توصيات الشركة المصنّعة، وتجنب إبقاء السيارة عند مستوى شحن مرتفع جداً أو منخفض جداً لفترات طويلة.

كما يُفضّل استخدام الشحن المنزلي بالتيار المتردد في الظروف اليومية متى كان ذلك مناسباً، والاحتفاظ بالشحن السريع للرحلات أو الحالات التي تتطلبه.

وفي الأجواء الحارة، تكتسب إدارة الحرارة أهمية إضافية، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تسرّع تدهور البطارية بمرور الوقت. ومن المفيد أيضاً ضبط حد الشحن من إعدادات السيارة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة، لتجنب استمرار الشحن إلى مستوى أعلى من المطلوب.

الشحن إلى 100% ليس خطأ في حد ذاته، لكن تكراره يومياً ليس الخيار الأنسب لكل سيارة كهربائية، فبالنسبة إلى كثير من الطرازات، يوفر الشحن حتى 80% توازناً عملياً بين الاستخدام اليومي والحفاظ على البطارية، بينما يظل الشحن الكامل مناسباً عندما تفرض المسافة ذلك، مع الالتزام دائماً بتوصيات الشركة المصنّعة.