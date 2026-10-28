أيلة تطلق تقرير الاستدامة لعام 2025 ومبادرة (صفر بلاستيك)

خبرني - أطلقت شركة واحة أيلة للتطوير تقرير الاستدامة لعام 2025 ومبادرة «صفر بلاستيك»، خلال يوم الاستدامة في أيلة 2026، بحضور مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال العوران، وبمشاركة الإدارة العليا والموظفين وعدد من الشركاء وأصحاب العلاقة، لمراجعة ما تحقق في هذا المجال ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.

ويوثّق التقرير أداء أيلة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ويستعرض تقدمها في إدارة الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة، إلى جانب مساهمتها في المجتمع المحلي. ويتيح للشركاء وأصحاب العلاقة الاطلاع على نتائج هذه الجهود ومتابعة التقدم نحو أهداف الشركة طويلة المدى.

وأكد العوران أن حماية البيئة في العقبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وقال: "تمثل مبادرات القطاع الخاص رافداً مهماً لجهود الحفاظ على بيئة العقبة ومواردها الطبيعية. ونثمّن حرص أيلة على توثيق أدائها ومشاركة نتائج عملها، إلى جانب إطلاق مبادرات تشجع على الحد من النفايات البلاستيكية. فهذه الخطوات تدعم الوعي البيئي وتساعد على تحويله إلى ممارسات يومية تسهم في حماية مدينتنا وبيئتها البحرية."

وقال المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير: "يرتبط تطوير أيلة ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على طبيعة العقبة وبيئتها البحرية، فهي جزء أساسي من هوية المكان وتجربة العيش فيه وزيارته. ولهذا، نحرص على أن تنعكس مسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع في قراراتنا اليومية، من كيفية استخدام الطاقة والموارد إلى إدارة مرافقنا والتخطيط لمشاريعنا. ويتيح لنا تقرير الاستدامة مراجعة ما أنجزناه، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل، ومشاركة النتائج بوضوح مع شركائنا."

وضمن برنامج اليوم، أعلنت أيلة إطلاق مبادرة "صفر بلاستيك" للحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عملياتها وأنشطتها، وتشجيع الموظفين وأصحاب العلاقة على اعتماد بدائل قابلة لإعادة الاستخدام. وشهدت الفعالية توزيع عبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام على المشاركين، كخطوة عملية تواكب إطلاق المبادرة وتدعم تطبيقها في الحياة اليومية.

كما استعرضت أيلة تقدم مشاريعها في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات والحفاظ على التنوع الحيوي، بما يشمل الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحلول ترشيد الاستهلاك. وتواصل الشركة، بالتوازي، جهود حماية البيئة البحرية في خليج العقبة، ومن بينها مبادرات استعادة الشعاب المرجانية، بالاستناد إلى أنظمة الإدارة والمراقبة البيئية والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأتاح اللقاء للموظفين والشركاء مناقشة دورهم في تنفيذ هذه المبادرات ومتابعة نتائجها. وتعتزم أيلة خلال المرحلة المقبلة مواصلة العمل على إدارة الطاقة والموارد وتقليل النفايات وحماية البيئة، والاستفادة من التحول الرقمي في تحسين كفاءة عملياتها.

وتجمع أيلة بين المشاريع السكنية ومرافق الضيافة والترفيه والتجارة في وجهة ساحلية متكاملة في العقبة، وتضع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن أولويات تطويرها وتشغيل مرافقها، دعماً للسياحة المستدامة والتنمية في المدينة.