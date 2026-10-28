نشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم، وذلك استناداً لأحكام المادتين (12، 15) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009، والمادتين (16،17) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026.

وذكرت الهيئة في بيان، إن لكل مؤسسة تجارية حق الاعتراض خطيا لدى رئيس لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المرشحين خلال ثلاثة أيام بدأت اليوم الأربعاء ولغاية بعد غد الجمعة، خلال الدوام الرسمي، وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية والمتوفرة في (الغرفة التجارية، مقر لجنة الإشراف، الموقع الإلكتروني للهيئة).

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت 5 كانون الأول المقبل، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يتم تأجيل موعد الاقتراع ليوم السبت 12 كانون الأول المقبل، بمن حضر.

ودعت الهيئة الى الاطلاع على قوائم المرشحين الأولية / مرشحي مجالس الإدارة (عبر الضغط هنا)، ولغايات الاطلاع على مرشحي القطاعات التجارية ( الضغط هنا).