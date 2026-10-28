الجولة السابعة من الدوري تنطلق الخميس وقمة تجمع الفيصلي والحسين السبت

خبرني - تنطلق الخميس، منافسات الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027، بمواجهة تجمع السلط والجزيرة، فيما تتجه الأنظار السبت إلى لقاء الفيصلي والحسين على ستاد عمان الدولي.

وتفتتح منافسات الجولة الخميس، بلقاء السلط والجزيرة عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا.

وتتواصل المباريات الجمعة، حيث يلتقي الرمثا مع البقعة عند الخامسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يواجه الوحدات نظيره العربي عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

ويشهد السبت مواجهة الفيصلي والحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، قبل أن تختتم الجولة الأحد بلقاء دوقرة وشباب الأردن عند السادسة مساء على ملعب البترا.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، يليه البقعة والوحدات برصيد 11 نقطة لكل منهما، ثم الجزيرة والرمثا بـ9 نقاط، والحسين بـ8 نقاط، والسلط بـ6 نقاط، فيما يمتلك دوقرة والعربي 4 نقاط لكل منهما، ويتذيل شباب الأردن الترتيب برصيد 3 نقاط.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة، حيث يدير محمد مفيد مواجهة السلط والجزيرة، ومعاذ عبدالسلام مباراة الرمثا والبقعة، وأدهم مخادمة لقاء الوحدات والعربي.

كما يتولى مروان السماعيل إدارة مواجهة الفيصلي والحسين، بمساعدة محمد الخلف وحمزة سعادة، فيما يتولى أحمد يعقوب مهمة الحكم الرابع، وأدهم مخادمة حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وهادي أدهم مساعدا له.

ويدير أحمد يعقوب مباراة دوقرة وشباب الأردن، بمساعدة عمرو عجاج وهادي أدهم، وقيس غوانمة حكما رابعا.

وتبث مباريات الجولة مباشرة عبر قناة الاتحاد الأردني لكرة القدم على يوتيوب، فيما طرح الاتحاد تذاكر المباريات عبر منصة بيع التذاكر الإلكترونية.