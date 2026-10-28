أورنج الأردن في سوفكس 2026: مشاركة وحضور ضخم لمزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري

خبرني - في إطار رعاية أورنج الأردن كمزّود الاتصالات والإنترنت الحصري خلال مؤتمر ومعرض سوفكس 2026 في دورته الخامسة عشرة، والذي يُعقد كل عامين تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المُعظم، سجّلت الشركة حضوراً لافتاً لتعكس دورها كشريك رقمي موثوق في المملكة عبر مشاركتها الفاعلة وتقديمها لخدمات اتصالات وبنية تحتية متطورة.

وعرضت الشركة ابتكاراتها من خلال جناحين، أحدهما متخصص لإبراز أحدث خدمات الاتصالات الآمنة والموثوقة التي توظّف التقنيات الذكية لتلبي كافة تطلعات زبائنها من الأفراد والشركات خاصة في مجالات إدارة الشبكات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وخدمات الربط الآلي ما بين الأجهزة، وغيرها، وآخر لتسليط الضوء على حلول ذكية لشركات ناشئة محلية مستفيدة من برامج مركز أورنج الرقمي ذات الأثر الإيجابي والمستدام.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بتجديد الشراكة مع مؤتمر ومعرض سوفكس، مؤكدةً أن هذه المشاركة تأتي احتفاءً بمرور ثلاثة عقود على انطلاق المعرض، وترسيخاً لمكانة المملكة كمنصة عالمية تدفع عجلة التحوّل وتعزز مستقبل قطاعَي الدفاع والأمن. كما جدّدت الشركة تأكيد التزامها الراسخ بتمكين الاقتصاد الرقمي والقطاعات الحيوية المحلية، من خلال الاستثمار المتواصل في أحدث الحلول الرقمية، وتنمية الكفاءات الأردنية، ودعم البيئة الريادية، وخلق فرص حقيقية ومستدامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لمستقبل التحوّل الرقمي. ويأتي ذلك تجسيداً لريادة أورنج الأردن التكنولوجية، بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، الذي يواصل مسيرته مستنداً إلى قيمه المتمثلة في الاهتمام والمسؤولية والجرأة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، المُقام في مدينة العقبة، شهدت الشركة توقيع سلسة من الاتفاقيات وشراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، كما أُتيحت للشركات الناشئة فُرص التواصل المباشر وتبادل الخبرات مع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

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