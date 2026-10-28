المتسلل المصري لإسرائيل يكشف مفاجأة بشأن اختراقه الحدود

خبرني - كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جزء من اعترافات مواطن مصري بعد عبوره السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل قرب منطقة نيتسانا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المشتبه به أدلى، خلال التحقيق الأولي، بتصريحات قال فيها إنه جاء بهدف "الجهاد وقتل اليهود وتحرير الأراضي المحتلة"، فيما يجري التحقق من دوافعه ومن احتمال وجود صلة له بأي جهة أو تنظيم.

ووفقًا لما أوردته "i24NEWS" و"معاريف"، دخل المواطن المصري، البالغ من العمر نحو 30 عامًا، خلال ساعات الليل من منطقة عزوز، المعروفة أيضًا بفتحة نيتسانا، دون العثور بحوزته على سلاح.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، حاول المشتبه به خلال توقيفه الاستيلاء على سلاح أحد جنود الاحتياط، قبل أن تتم السيطرة عليه واقتياده للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وفي المقابل، أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفى بعض التفاصيل المتداولة حول الواقعة، دون تقديم رواية بديلة كاملة بشأن ملابساتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الجهات الوطنية المختصة تتابع واقعة عبور مواطن مصري السياج الحدودي إلى إسرائيل، موضحة أن المعلومات التي توصلت إليها تشير إلى أنه متغيب عن منزله منذ يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أن المواطن "غير متزن نفسيا"، مؤكدة أنها تتابع الإجراءات اللازمة للعمل على إعادته إلى مصر.

وتأتي الواقعة في ظل تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية الإسرائيلية، خصوصًا في منطقة نيتسانا، وسط متابعة مستمرة لأي محاولات عبور أو تسلل.

ولا تزال ملابسات الواقعة ودوافع المواطن المصري قيد الفحص، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية من معلومات نهائية بشأن الحادث.