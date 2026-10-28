تفاصيل مؤلمة.. أم لأربعة أطفال وطالبة جامعية ضحيتا سيول مادبا

خبرني - خاص

كشف شاهد عيان في منطقة جسر الصياغة بمحافظة مادبا، في حديث لـ"خبرني"، تفاصيل مؤلمة للحادثة التي أودت بحياة فتاتين جرفتهما السيول، إحداهما أم لأربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر نحو عام ونصف، فيما كانت الأخرى طالبة جامعية.

وقال الشاهد إن الفتاتين تربطهما صلة قرابة، إذ إن إحداهما خالة الأخرى، وكانتا تستقلان مركبة برفقة شقيق إحداهما، أثناء توجههم عبر طريق الصاغة باتجاه مادبا، قبل أن تباغتهم السيول عند جسر الصياغة المؤدي باتجاه منطقة النهضة.

وأوضح أن الأمطار في المنطقة كانت خفيفة عند وقوع الحادثة، إلا أن المناطق المرتفعة شهدت، على ما يبدو، هطولات غزيرة أدت إلى تدفق السيول بصورة مفاجئة، دون أن يتمكن ركاب المركبة من توقع حجم الخطر الذي كان يقترب منهم.

وأضاف أن المركبة حوصرت بالمياه وسط الطريق، بعدما تدفقت السيول بقوة من أمامها، قبل أن تجرفها من أعلى الجسر وتدفعها لمسافة تزيد على 100 متر تقريباً داخل الوادي.

وأشار إلى أن الشاب المرافق للفتاتين تمكن من النجاة بعدما قفز من المركبة واحتمى بإحدى الصخور، قبل أن تتمكن كوادر الدفاع المدني، بمساعدة أشخاص من المنطقة، من إنقاذه.

وفي تفاصيل عمليات البحث، قال الشاهد إن جثة الفتاة الأولى عُثر عليها أمس، على مسافة تُقدر بنحو 7 كيلومترات من موقع الحادثة، بعدما علقت بين الأشجار، فيما عُثر اليوم الأربعاء على جثة الفتاة الثانية على مسافة تُقدر بنحو 5 كيلومترات من الموقع.

وبيّن أن إحدى الضحيتين تبلغ من العمر نحو 37 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال صغار، أصغرهم لم يتجاوز عاماً ونصف العام تقريباً، فيما تبلغ الأخرى نحو 26 عاماً، وكانت طالبة جامعية، مشيراً إلى ارتباطها أيضاً بمدرسة النهضة للبنات.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن أن الطواقم المتخصصة في مديرية الدفاع المدني والشرطة بمحافظة مادبا تمكنت من العثور على جثة الفتاة الثانية التي جرفتها السيول، إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ تواصل أعمالها الميدانية وعمليات التفتيش والتمشيط الموسعة دون انقطاع، بحثاً عن الشخص الآخر المفقود في محافظة البلقاء، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة لحين العثور عليه.