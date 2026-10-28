حجازين: السياحة الرياضية بوابة جديدة لتعزيز حضور الأردن عالمياً

خبرني - أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن استضافة (أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة) تمثل خطوة نوعية في توظيف الرياضة لتعزيز مكانة المملكة سياحياً، والوصول إلى أسواق وجماهير جديدة، وتحويل الاهتمام العالمي بالبطولة إلى فرص سياحية واقتصادية مستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق بطولة (DF UNCAGED) في فندق فيرمونت عمّان، والذي استُهل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإرهاب.

وأوضح حجازين أن إقامة البطولة في المدرج الروماني، وامتداد فعالياتها إلى البحر الميت وجبل القلعة، يعكس توجهاً لدمج الرياضة بالإرث الحضاري والطبيعي للأردن، وتعزيز تجربة الزائر، وإطالة مدة إقامته، بما ينعكس على مختلف مكونات القطاع السياحي.

وتأتي البطولة بمبادرة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ضمن جهودهما لتنويع المنتج السياحي وتعزيز حضور الأردن على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المقاتلين والمدربين الدوليين، أبرزهم المدرب العالمي خافيير مينديز، الذي أشاد بالمستوى الاستثنائي للتنظيم والضيافة الأردنية.

وتتواصل الفعاليات بالتدريبات المفتوحة في البحر الميت يوم 28 تشرين الأول، ومراسم الوزن في جبل القلعة يوم 29 تشرين الأول، وصولاً إلى النزالات الرئيسية في المدرج الروماني يوم 30 تشرين الأول، في حدث يجمع الرياضة العالمية بالهوية السياحية الأردنية.