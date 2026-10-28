مصر تحظى بـ77 مليار دولار من استثمارات الخليج

خبرني - كشفت بيانات حديثة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن تصدر مصر وجهات الاستثمارات الخليجية في القارة الإفريقية.

وتستحوذ مصر على نحو 90% من إجمالي التدفقات الخليجية إلى أفريقيا، بقيمة بلغت نحو 77 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وأوضح تقرير الأونكتاد أن الاستثمارات الخليجية في مصر تركزت بشكل لافت في قطاع العقارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ازدادت أهمية أفريقيا بالنسبة لاستثمارات دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الماضية، مستحوذة على نحو 30% إلى 40% من أنشطة مشروعاتها.

وبحسب التقرير، جاءت مصر والولايات المتحدة في صدارة الوجهات الجديدة للاستثمارات الخليجية خارج دول مجلس التعاون، إذ بلغت الاستثمارات المعلنة في مصر نحو 77 مليار دولار مقابل 46 مليار دولار للولايات المتحدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وارتفعت الاستثمارات الخليجية الجديدة المعلنة في مصر من نحو 29 مليار دولار خلال 2016-2020 إلى 77 مليار دولار خلال 2021-2025، بينما زادت الاستثمارات المعلنة في الولايات المتحدة من 35 مليار دولار إلى 46 مليار دولار خلال الفترتين.

وأشار الأونكتاد إلى أن مستثمري دول الخليج أصبحوا يركزون بصورة أكبر على أسواقهم المحلية، ما انعكس على تدفقات الاستثمار نحو الاقتصادات النامية.

وفي الربع الثاني من عام 2026، تراجعت الاستثمارات الخليجية الخارجية بأكثر من 50% من حيث القيمة وعدد المشروعات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.