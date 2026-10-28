أرملة هاني شاكر تكشف تفاصيل أيامه الأخيرة وتنفي دخوله في غيبوبة

خبرني - كشفت نهلة توفيق، أرملة الفنان المصري الراحل هاني شاكر، تفاصيل أيامه الأخيرة، نافية الشائعات التي تحدثت عن دخوله في غيبوبة قبل وفاته في مايو الماضي.

وقالت توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، إن زوجها سافر إلى باريس لاستكمال علاجه والخضوع لجلسات التأهيل والعلاج الطبيعي، بعدما تحسنت حالته وخرج من العناية المركزة، وكان يقضي وقتا مع أسرته وأحفاده.

وأضافت أن حالته تدهورت بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة، إثر تعرضه لمشكلة في التنفس، مشيرة إلى أن وفاته جاءت بعد نزيف في القولون ومضاعفات صحية لاحقة.

عملية الظهر ليست السبب

وأوضحت أن هاني شاكر خضع لجراحة في الظهر بعد كسر في إحدى فقرات العمود الفقري، ونصحه الأطباء بالراحة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، لكنه أصر على إحياء حفلتين في باريس وبيروت والوفاء بالتزاماته الفنية، رغم معارضتها سفره بسبب وضعه الصحي.

وشددت على أن جراحة الظهر لم تكن سبب وفاته، مؤكدة أن المضاعفات الصحية ظهرت لاحقا بصورة مفاجئة.

تأثر خلال تكريمه

وتحدثت أرملة الفنان عن تكريم اسمه في دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن تسلمها درع التكريم كان لحظة مؤلمة، إذ دخلت الأوبرا للمرة الأولى من دونه ولم تتمالك دموعها.

كما أعربت عن شكرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نعيه للفنان الراحل، والتكريمات المعلنة تخليدا لذكراه، ومنها تخصيص دورة من مهرجان الموسيقى العربية باسمه والإعلان عن إقامة تمثال له في دار الأوبرا.

وأكدت أن هاني شاكر كان حريصا على تقدير جمهوره، وأنها لا تزال تتلقى رسائل المحبة والتعازي من محبيه.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، أحد أبرز المطربين في مصر والعالم العربي، وقدم خلال مسيرته الفنية عشرات الأغاني الناجحة، قبل رحيله في مايو الماضي عن عمر ناهز 74 عاما.