الضمان الاجتماعي تدعو الشركات والمراكز التجارية للانضمام إلى برنامج خصومات حصرية لمتقاعديها

خبرني - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشركات والمراكز التجارية والصناعية الراغبة في الانضمام إلى برنامج الخصومات الخاصة والحصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إلى مراجعة المركز الإعلامي في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة في شارع مكة، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق الأول من تشرين الثاني 2026، لتقديم طلباتهم وعروضهم.



وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى تقديم مزايا ملموسة للمتقاعدين، تخفف من أعبائهم المعيشية وتعزز قدرتهم الشرائية، من خلال شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم سلعاً وخدمات بأسعار تفضيلية.



وبيّنت المؤسسة أنه يُشترط لغايات الانضمام إلى البرنامج ألا تقل المبيعات السنوية للشركة أو المركز عن (500) ألف دينار أردني وأن تكون الجهة ملتزمة بلوائح سعرية محددة. وإرفاق الوثائق التي تثبت تحقق الشرطين السابقين مع الطلب المقدم إلى المؤسسة.



وأشارت المؤسسة إلى أن الشركات والمراكز التي يُعتمد انضمامها إلى البرنامج ستُمكَّن من نشر موادها الإعلانية والترويجية على تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمؤسسة، وذلك وفقاً للسياسة المعمول بها لديها في هذا الشأن.



ودعت المؤسسة الجهات الراغبة إلى المبادرة بتقديم عروضها، مؤكدةً أن الطلبات ستخضع للدراسة والتقييم وفق المعايير المعتمدة، وسيُعلن عن الجهات المشاركة في البرنامج حال استكمال الإجراءات.

