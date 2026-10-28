نتائج أولية: نتنياهو يتقدم بـ8 مقاعد على آيزنكوت بعد فرز 60% من الأصوات

خبرني - أظهرت نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء، تقدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفارق 8 مقاعد على منافسه غادي آيزنكوت، بعد فرز 60% من الأصوات، بدون حصول أي منهما على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات توزيع مقاعد الكنيست، المستندة إلى نتائج الفرز الجزئي، أظهرت حصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر آيزنكوت، فيما حصلت القوائم العربية على 14 مقعدا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت، بعد فرز نحو ثلث الأصوات، بحصول معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، مقابل 46 مقعدا لمعسكر آيزنكوت، و15 مقعدا للقوائم العربية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن نحو 3 ملايين صوت جرى فرزها، مشيرة إلى أن صوتا واحدا من كل 5 أصوات ذهب لصالح نتنياهو.

وفي تطور يتعلق باستكمال عمليات الفرز، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مسؤول في لجنة الانتخابات، بأن فرز المغلفات المزدوجة سيبدأ عند منتصف ليل الأربعاء، على أن ينتهي الخميس.

وكانت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع قد أظهرت تقاربا شديدا بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت، إذ أشارت عينات محدثة للقناة 13 وهيئة البث الإسرائيلية إلى تعادل المعسكرين بحصول كل منهما على 51 مقعدا، مقابل 18 مقعدا للقوائم العربية.

وتبقى تقديرات توزيع المقاعد غير نهائية، بانتظار استكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية، فيما يحتاج أي معسكر إلى الحصول على 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد تعهد، في خطاب أمام أنصاره في القدس فجر الأربعاء، بتشكيل حكومة يمينية قوية، مؤكدا رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وقال نتنياهو إن معسكر اليمين يمتلك أغلبية تستوجب تشكيل حكومة قوية ومتماسكة، معتبرا أن نتائج الفرز النهائية ستثبت بقاء الليكود أكبر حزب سياسي في إسرائيل.

من جانبه، تعهد آيزنكوت بالعمل سريعا على تشكيل حكومة جديدة، رغم إعلانه رفض التحالف مع الأحزاب العربية، ما يعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي في ظل تقارب نتائج المعسكرين وعدم حسم الأغلبية.

وشهدت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، الثلاثاء، نسبة مشاركة بلغت 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 1999، في أول انتخابات منذ حرب السابع من تشرين الأول 2023.