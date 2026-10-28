مصنعان أردنيان على خريطة عالمية جديدة للنبيذ

خبرني - أُطلق موقع WorldWineryMap.com رسمياً، ليقدّم قاعدة بيانات تفاعلية ضخمة عن تيروار النبيذ في العالم، ترسم على الخريطة 4,307,699 كرماً و103,795 مصنعاً للنبيذ في 97 دولة، ومن بينها مصنعان من الأردن. ولكل كرم على الخريطة، يمكن للمستخدمين الاطلاع على بيانات مكانية بالغة الدقة، منها الارتفاع عن سطح البحر والإشعاع الشمسي ودرجة الانحدار، إلى جانب مؤشرات أساسية في زراعة الكرمة مثل تركيبة التربة ومؤشر هوغلين ومتوسط درجات الحرارة خلال موسم نمو الكرمة.

وقال ماتيا غافريلوفيتش، مؤسس World Winery Map: «استخرجنا لكل قطعة أرض إحداثياتها الدقيقة، وحسبنا الارتفاع والانحدار واتجاه المنحدر باستخدام نموذج التضاريس Copernicus GLO-30، ثم أضفنا إليها البيانات المناخية». وأضاف: «بالنسبة إلى القطع الأكبر مساحةً، نقيس ما يصل إلى 16 نقطة تحكم، ولهذا يظهر الارتفاع على شكل نطاق دقيق بدلاً من رقم واحد. وحيثما توفرت البيانات، حسبنا أيضاً الانحدار والإشعاع الشمسي والأمطار والرياح ونوع التربة والجيولوجيا».

والمنصة موجهة صراحةً إلى المهنيين في القطاع وإلى سياح النبيذ على حد سواء. ويتيح نظام تحديد الموقع الجغرافي المدمج فيها للمستخدمين العثور فوراً على مصانع النبيذ القريبة منهم والحصول على إرشادات الوصول إليها، أينما كانوا في العالم. أما محبو النبيذ الذين يفضلون الاستكشاف من منازلهم، فتقدم لهم المنصة رحلة افتراضية مفصلة جداً عبر جغرافيا النبيذ في العالم.

وترسم الخريطة 98,719 حداً لمناطق النبيذ، من المناطق الكبرى الشاسعة وصولاً إلى المواقع المسماة المنفردة. ويشمل ذلك 2,815 منطقة نبيذ ومنطقة فرعية وتسمية منشأ رسمية، و95,904 من مواقع الكروم المسماة. ويمكن للمستخدمين اختيار أي منطقة، وقراءة المعلومات الأساسية عنها، ومعاينة حدودها، والتحقق من متوسط الأمطار والارتفاع فيها، وتحليل بيانات زراعة الكرمة مثل مؤشر وينكلر. وتتواصل World Winery Map فعلاً مع الجهات الرسمية في عدد من الدول، بهدف أن تكون الخريطة دقيقة قدر الإمكان.

وأضاف المؤسس: «تطلّب بناء نظام بهذا الحجم معالجة أكثر من أربعة ملايين مضلع مكاني، ومطابقتها بدقة مع الطبقات الطبوغرافية والمناخية. والنتيجة هي أشمل أرشيف رقمي لزراعة الكرمة في العالم يُنجز على الإطلاق».