"صناعة عمان" تشارك بجناح في معرض SOFEX 2026 يضم 8 شركات صناعية

خبرني - تشارك غرفة صناعة عمّان في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني «سوفكس 2026»، من خلال جناح صناعي يضم ثمانية مصانع أردنية، في خطوة تهدف إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالإمكانات الصناعية الأردنية، وفتح آفاق جديدة أمام المصانع الوطنية للدخول في شراكات صناعية وتوسيع فرص التوريد والتعاون مع الشركات الدولية.

وتشمل منتجات المصانع المشاركة الأجزاء والهياكل لمختلف التطبيقات الدفاعية، والمواد المركبة وبدائل ألياف الكربون، وأنظمة التحكم والإلكترونيات، وتصفيح المركبات والزجاج المصفح، وقطع الغيار الميكانيكية، وأنظمة القياس والمراقبة الذكية، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على توفير مكونات وحلول صناعية مساندة للقطاع الدفاعي والأمني.

وتمثل المشاركة فرصة لتعزيز التواصل مع الشركات والوفود الدولية، واستكشاف فرص الشراكات والتصنيع والتوريد، بما يدعم توطين الصناعة ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الأردنية.