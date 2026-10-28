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الأمن العام يحذّر الأردنيين: لا تجازفوا بحياتكم

  • 28 أكتوبر 2026
  • 10:19
الأمن العام يحذّر الأردنيين لا تجازفوا بحياتكم

خبرني - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين، في ظل الأحوال الجوية السائدة اليوم الأربعاء، والتي تشهد هطول زخات متفرقة من المطر قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد هطولات مطرية أو تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار.

وأكدت ضرورة متابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

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