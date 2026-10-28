الأردن.. إضراب عاملين في شركة دواجن كبرى احتجاجا على تأخر رواتبهم

خبرني - أعلن عاملون في شركة دواجن كبرى في الأردن اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل في إشعار وجهوه إلى إدارة الشركة.

وقال العاملون إن الإضراب جاء للتعبير عن استيائهم الشديد من تأخر صرف رواتبهم، الأمر الذي تسبب لهم في أعباء مالية ومعيشية، وأثّر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وطالب العاملون، بحسب بيان نُشر من قبلهم، بصرف رواتب شهري أيلول (9) وتشرين الأول (10) المستحقة والمتأخرة.

وطالبوا كذلك بالالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة دون تأخير أو مماطلة.

كما طالبوا بوضع آلية واضحة وثابتة لضمان انتظام صرف رواتبهم مستقبلًا.