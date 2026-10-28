صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية

خبرني - نظّمت لجنة متابعة الخريجين في كلية الصيدلة بجامعة عمّان الأهلية، ضمن أنشطة العام الدراسي 2026-2027، فعاليات «لقاء الخريجين الثالث» تحت عنوان «قصص نجاح من خريجينا المتميزين»،عبر منصة الإرشاد الأكاديمي، بمشاركة واسعة من طلبة الكلية والطلبة المتوقع تخرجهم.

وهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الطلبة وخريجي الكلية، وإطلاعهم على التجارب المهنية الناجحة في مجالات الصيدلة المختلفة، بما في ذلك العمل الأكاديمي والصناعات الدوائية والبحث والتطوير والقطاعات الصحية والخدمية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات العملية للخريجين في بناء مساراتهم المهنية المستقبلية.

وشهد اللقاء مشاركة نخبة من خريجي الكلية الذين حققوا إنجازات مهنية في مجالات متنوعة، وهم الدكتور علي رائد ظاهر الشمري، رئيس ضمان الجودة وعضو الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بجامعة النهرين، والحاصل على درجة الدكتوراه عام 2026؛ والدكتور عبدالرحمن سلطان عبد الوهاب، مدير البحث والتطوير في شركة الجزيرة للصناعات الدوائية وصاحب صيدلية خاصة؛ والدكتور مرتضى ضياء الدين طالب البدران، مدير مستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة وعضو المجلس العام لنقابة الكيميائيين العراقيين؛ والدكتور شاكر سائد شاكر، الممثل الطبي الأول في شركة التقدم للصناعات الدوائية (TQ Pharma)؛ والدكتورة مها صبري فريحات، الصيدلانية في وزارة الصحة الأردنية وصيدلانية مجلس الأمة، والحاصلة على دبلوم في التجميل ورخصة تدريب المدربين (TOT).

وتضمّن اللقاء حوارًا تفاعليًا استعرض خلاله الضيوف محطات من مسيرتهم المهنية، والتحديات التي واجهتهم خلال رحلتهم العملية، والفرص المتاحة أمام خريجي الصيدلة في مختلف القطاعات.

وأعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع خريجين متميزين والاستفادة من تجاربهم المهنية، مؤكدين أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التي توسّع آفاقهم المهنية، وتعزز ثقتهم بقدراتهم، وتدعم جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

ويأتي تنظيم «لقاء الخريجين الثالث» في إطار حرص كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية على تعزيز الشراكة مع خريجيها، والاستفادة من خبراتهم في دعم المسيرة التعليمية والمهنية للطلبة، وترسيخ ثقافة التواصل وتبادل المعرفة بين الأجيال الصيدلانية.

• كما نظّمت الكلية ، من خلال نادي رؤيا الصيدلاني، نشاطًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع.

وهدف النشاط إلى التعريف بمرض هشاشة العظام وأسبابه وعوامل الخطورة المرتبطة به، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية للوقاية من المرض والحد من مضاعفاته.

وشهد النشاط تفاعلًا من الطلبة، الذين شاركوا في النقاشات وطرح الاستفسارات المتعلقة بصحة العظام وسبل الوقاية من هشاشتها، بما يسهم في تعزيز معارفهم الصحية وتشجيعهم على تبنّي الممارسات الوقائية السليمة.

• أيضا ، حققت طالبة الكلية ، هلا ماهر القضاة، إنجازًا أكاديميًا ومهنيًا بقبولها في برنامج تدريب الصيدلة لمدة عامين في مركز الحسين للسرطان، بعد اجتيازها بنجاح التدريب التمهيدي الذي امتدّ لـ 158 ساعة تدريبية، واستيفائها متطلبات التقييم والامتحان التنافسي.

ويأتي قبول الطالبة في هذا البرنامج التدريبي المتخصص تأكيدًا على أهمية التأهيل الأكاديمي والعملي في إعداد الكفاءات الصيدلانية، وتعزيز قدراتها المهنية من خلال التدريب في المؤسسات الصحية المتخصصة.