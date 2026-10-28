عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي

خبرني - في إطار تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ونادي تكنولوجيا الجينات، يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في مدرج الحوراني بالجامعة.

واستُهلّت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرك، أعقبها كلمة ترحيبية ألقتها عميدة شؤون الطلبة، الأستاذة الدكتورة نور الدباس، أعربت خلالها عن تقدير الجامعة لجهود مركز الحسين للسرطان في نشر الوعي الصحي، مؤكدةً أهمية تعزيز الثقافة الطبية بين الطلبة، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات الصحية السليمة.

وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور المتعلقة بالتوعية بسرطان الثدي، ركّزت على أهمية الكشف المبكر، والتعريف بسبل الوقاية، وأهمية الفحوصات الدورية، إلى جانب تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحية التي تسهم في المحافظة على الصحة والحد من المخاطر.

وعلى هامش الفعالية، أُقيم ركن توعوي أمام مدرج الحوراني، جرى من خلاله توزيع المواد التثقيفية والنشرات الإرشادية على طلبة الجامعة، بهدف إيصال الرسائل الصحية والتوعوية، وتشجيع الطلبة على نشر المعرفة الصحية في محيطهم المجتمعي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة عمّان الأهلية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصحية الوطنية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، من خلال تنظيم الأنشطة التوعوية التي تسهم في نشر الثقافة الصحية، والتأكيد على أهمية الوقاية والكشف المبكر، بما يعزز صحة أفراد المجتمع ويرفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية ذات الأولوية.