السفيرة السعودية في أميركا تدعو إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين

خبرني - دعت السفيرة السعودية في أميركا، ريما بنت بندر بن سلطان، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأكدت السفيرة السعودية في مقالة نشرتها عبر صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "لا حدود لما يمكن أن يفعله الحوثيون"، أن ميليشيا الحوثي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة.



وذكرت في المقالة كذلك أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 1000 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة باتجاه السعودية منذ مارس 2016، حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة بالسعودية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.

في المقابل، أشارت السفيرة السعودية في أميركا، ريما بنت بندر، إلى أن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أمضى عقدين في بناء شبكة إرهابية بدعم من إيران، موضحة أنه يختبئ في الجبال ولا يخاطب أتباعه إلا عبر الفيديو، مضيفة أنه نقض كل اتفاق سلام وقعه الحوثيون، مستخدماً فترات الهدنة لإعادة التسلح استعداداً لهجمات جديدة.