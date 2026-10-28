استمرار البحث عن حماد الظلام المفقود جراء السيول في البحر الميت

خبرني - تواصل الأجهزة الأمنية وفرق البحث والإنقاذ في الأردن عمليات البحث عن المواطن حماد خليل الظلام، المعروف بـ"أبو إبراهيم" وفق شهود عيان لخبرني، الذي فُقد جراء السيول في منطقة السويمة بالبحر الميت، في محافظة البلقاء.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت العثور على جثة إحدى الفتاتين اللتين جرفتهما السيول في محافظة مادبا، إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المملكة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الفتاة الأخرى، إلى جانب الشخص المفقود في محافظة البلقاء.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة دون انقطاع، بمشاركة الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة، وباستخدام مختلف الفرق والآليات المتخصصة، لحين العثور على جميع المفقودين.