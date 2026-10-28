الحزب السوري القومي الاجتماعي ينعى الشهيد الدكتور محمد يوسف القسوس ويكلّف الدكتور طارق سامي خوري بتقديم التعازي لعائلته

خبرني - أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأمين عصام شاهين، بيانًا أدان فيه بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، من بينهم الشهيد الرفيق الدكتور محمد يوسف القسوس، الذي كرّس حياته لخدمة مجتمعه.

وأعرب شاهين عن بالغ حزنه وتعازيه لعائلة الشهيد وذويه، ولأبناء الكرك والأردن عمومًا، مؤكدًا تضامن الحزب الكامل معهم، وتمسّكه الراسخ بالوحدة الوطنية، ورفضه القاطع للإرهاب والفتنة والاستهداف الطائفي.

وشدّد البيان على أن استهداف دور العبادة والمصلّين يشكّل جريمة نكراء واعتداءً صارخًا على حرمة الإنسان وحقّه في الحياة والأمان وحرية المعتقد، ومحاولة لضرب أسس الوحدة الاجتماعية وتقويض أمن المجتمع واستقراره.

كما حذّر من خطورة الفكر التكفيري والتحريض الطائفي، مؤكدًا أن مواجهتهما ليست مجرد واجب أمني، بل مسؤولية قومية وحضارية تستوجب اجتثاث هذا الفكر من جذوره، بالوسائل الفكرية والتربوية والثقافية والقانونية.

وفي السياق ذاته، كلّفت رئاسة الحزب السوري القومي الاجتماعي الرفيق الدكتور طارق سامي خوري بتقديم التعازي رسميًا، باسم الحزب ورئاسته، إلى عائلة الشهيد الرفيق الدكتور محمد يوسف القسوس، ونقل مشاعر المواساة والتضامن إلى ذويه.

وأكدت رئاسة الحزب في كتاب التكليف أن هذه الخطوة تأتي وفاءً للشهيد وتقديرًا لمسيرته النضالية والإنسانية، وتعبيرًا عن وقوف الحزب إلى جانب عائلته في هذا المصاب الأليم.