أسباب الحرقة والشعور بالرمل في العينين بعد استخدام الكمبيوتر

خبرني - أفاد البروفيسور سيرغي تروفانوف، أخصائي طب العيون، أن الشعور بالحرقة و"الرمل" في العينين بعد يوم طويل أمام شاشة الكمبيوتر قد لا يرتبط فقط بقلة الرمش وضوء الشاشة.

وأوضح أن قد يرتبط بنقص إفراز الدموع أو تبخرها المفرط، لأن طبقة الدموع تحمي سطح العين من الجفاف، وأن اختلال تركيبها يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والحرقة والإحساس بوجود جسم غريب في العين.

وقال: "غالبا ما تفرز الغدة الدمعية كمية غير كافية من السائل للحفاظ على طبقة الدموع الواقية. وقد يحدث ذلك، مثلا، بسبب أمراض جهازية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، أو اضطرابات الجهاز العصبي المسؤول عن تنظيم إفراز الدموع".

أما النوع الآخر من جفاف العين، فيرتبط بخلل في الغدد الميبومية الموجودة في الجفون، والتي تفرز مواد دهنية تحد من تبخر الدموع. وعندما لا تعمل هذه الغدد بشكل صحيح، تصبح إفرازاتها أكثر كثافة ويصعب خروجها، ما يؤدي إلى تدهور طبقة الدموع بسرعة أكبر. وقد تؤثر التغيرات الهرمونية، إلى جانب عوامل أخرى، في وظيفة هذه الغدد.

وقال البروفيسور: "قد يحدث النوعان في الوقت نفسه، وهذا ليس أمرا نادرا. وفي هذه الحالة، لا يُعد استخدام الكمبيوتر السبب الرئيسي، بل عاملا يزيد الأعراض سوءا".

وأشار إلى أن معدل رمش العين ينخفض عندما يركز الشخص على الشاشة، ما يؤدي إلى عدم تجدد طبقة الدموع بالوتيرة المعتادة وجفافها بسرعة أكبر. ومع ذلك، فإن استخدام شاشة الكمبيوتر وحده لا يكفي للتسبب في هذه الحالة في غياب عوامل أخرى مهيئة لها.

وأوضح أن علاج جفاف العين يتم على مراحل، وفقا لشدة الحالة، بدءا من استخدام قطرات ترطيب العين وصولا إلى التدخل الجراحي. وأضاف أن علاج خلل وظيفة الغدد الميبومية يعتمد غالبا على التدفئة، إذ ينبغي تسخينها إلى 42 درجة مئوية لتسييل إفرازاتها والسماح لها بالتدفق بصورة طبيعية.

ولا ينصح البروفيسور باستخدام قطرات العين دون الخضوع لفحص طبي، نظرا إلى اختلاف تركيبتها وفعاليتها، إذ يعتمد اختيار العلاج المناسب على السبب الكامن وراء الحالة.

وفي حال استمرار الحرقة أو الجفاف أو الاحمرار، ينصح باستشارة طبيب عيون لتحديد سبب الأعراض ووصف العلاج المناسب.