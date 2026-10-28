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ترمب: اجتماع مرتقب بين بوتين وزيلينسكي واحتمال استئناف ضربات إيران بعد الانتخابات الأميركية

  • 28 أكتوبر 2026
  • 08:43
ترمب اجتماع مرتقب بين بوتين وزيلينسكي واحتمال استئناف ضربات إيران بعد الانتخابات الأميركية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن اجتماعا سيُرتب "قريبا جدا" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال ترمب للصحفيين بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية: "سيُرتب اجتماع قريبا جدا، وأعتقد أن من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم"، دون تحديد موعد أو مكان اللقاء المرتقب.

وفي ما يتعلق بإيران، لم يستبعد ترمب استئناف الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.

وكان ترمب قال في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في 28 أيلول، ونشرت مطلع تشرين الأول، ردا على سؤال بشأن احتمال تكثيف القصف على إيران بعد الانتخابات، إن ذلك "ممكن"، بدون الكشف عن أهداف محتملة أو تأكيد اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وسبق أن أعلن ترمب أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

- ترمب يعيد نشر تعليق بشأن تأييده لنتنياهو

وفي سياق منفصل، أعاد ترمب نشر تعليق عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اعتبر أن تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيّر موازين الانتخابات الإسرائيلية لمصلحته.

وجاء في التعليق المنسوب إلى إيرفينغ سي. شوارتز، الذي أعاد ترمب نشره، أن تأييد الرئيس الأميركي لنتنياهو "غيّر موازين الأمور بالكامل"، بعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجه نحو هزيمة حاسمة، لتتحول النتيجة المحتملة إلى تعادل بعد تراجع، أو حتى فوز لنتنياهو.

وأضاف التعليق أن هذا التحول جاء بعد إعلان ترامب تأييده لنتنياهو، معتبرا أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تحقيق ما فيه مصلحة الشرق الأوسط وإسرائيل والولايات المتحدة.

وكان ترمب قد أعلن تأييده لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء 27 تشرين الأول، فيما أظهرت النتائج الأولية عدم حسم أي من المعسكرات السياسية الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

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