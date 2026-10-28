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انخفاض مخزونات النفط وزيادة نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة

  • 28 أكتوبر 2026
  • 08:34
انخفاض مخزونات النفط وزيادة نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة

خبرني - قالت مصادر في سوق النفط نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي ،إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 2.03 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.39 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 426 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.


وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد هجوم على مصفاة في السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، مما جدد المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة الصراع مع إيران والجماعات المتحالفة معها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.3% إلى 115.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.22% إلى 101.12 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد تراجع الأسعار بنحو دولارين الثلاثاء، إذ ساعدت المحادثات في الشرق الأوسط على تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إنه من المرجح أن تبقي دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد على أهداف إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير لشهر كانون الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.

وقال متعاملون إن صادرات النفط الخام الروسية من الموانئ المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود قد تنخفض الشهر المقبل، مع زيادة المصافي المحلية إنتاج الديزل عقب اتفاق أُبرم مع واشنطن هذا الشهر.

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