الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعد أن صعدت بنحو 1% في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدون تغيير.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4061.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4075.60 دولار.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الخميس، وهي مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في ظل سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون إلى حد كبير أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم لكنهم يرون احتمالا يبلغ 84% لرفعها في كانون الأول.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، زعمت جماعة ​الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الثلاثاء، أنها شنت هجوما بصاروخ باليستي على مصفاة رأس تنورة، أكبر ‌مصفاة نفط في السعودية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 54.38 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1537.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1031.42 دولار.