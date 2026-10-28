*
الاربعاء: 28 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية

الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية

  • 28 أكتوبر 2026
  • 08:31
الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعد أن صعدت بنحو 1% في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدون تغيير.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4061.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4075.60 دولار.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الخميس، وهي مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في ظل سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.


وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون إلى حد كبير أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم لكنهم يرون احتمالا يبلغ 84% لرفعها في كانون الأول.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، زعمت جماعة ​الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الثلاثاء، أنها شنت هجوما بصاروخ باليستي على مصفاة رأس تنورة، أكبر ‌مصفاة نفط في السعودية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 54.38 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1537.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1031.42 دولار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انخفاض مخزونات النفط وزيادة نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة
انخفاض مخزونات النفط وزيادة نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة
  • 2026-10-28 08:34
النفط يرتفع بعد استهداف مصفاة سعودية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات
النفط يرتفع بعد استهداف مصفاة سعودية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات
  • 2026-10-28 08:29
النفط يهبط دولارين مع انحسار مخاوف الإمدادات بفضل محادثات الشرق الأوسط
النفط يهبط دولارين مع انحسار مخاوف الإمدادات بفضل محادثات الشرق الأوسط
  • 2026-10-27 22:56
10 آلاف يورو كلفة التخريب.. مشروع قانون يثير الجدل في فرنسا
10 آلاف يورو كلفة التخريب.. مشروع قانون يثير الجدل في فرنسا
  • 2026-10-27 22:10
إغلاق معبر نصيب يهدد بتكدس الشاحنات وتعطيل البضائع بين الأردن وسورية
إغلاق معبر نصيب يهدد بتكدس الشاحنات وتعطيل البضائع بين الأردن وسورية
  • 2026-10-27 18:41
انتخابات إسرائيل تقفز بالشيكل إلى ذروة 3 أسابيع
انتخابات إسرائيل تقفز بالشيكل إلى ذروة 3 أسابيع
  • 2026-10-27 18:27