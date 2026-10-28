النفط يرتفع بعد استهداف مصفاة سعودية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات

خبرني - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد هجوم على مصفاة في السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، مما جدد المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة الصراع مع إيران والجماعات المتحالفة معها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.3% إلى 115.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.22% إلى 101.12 دولار للبرميل.

وزعمت جماعة ​الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الثلاثاء، أنها شنت هجوما بصاروخ باليستي على مصفاة رأس تنورة، أكبر ‌مصفاة نفط في السعودية، في تصعيد لهجماتها على ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

ولم تؤكد السلطات السعودية بعد ما إذا كان الهجوم استهدف المنشأة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يوميا.

وجاءت هذه المكاسب بعد تراجع الأسعار بنحو دولارين الثلاثاء، إذ ساعدت المحادثات في الشرق الأوسط على تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إنه من المرجح أن تبقي دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد على أهداف إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير لشهر كانون الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.

وقال متعاملون إن صادرات النفط الخام الروسية من الموانئ المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود قد تنخفض الشهر المقبل، مع زيادة المصافي المحلية إنتاج الديزل عقب اتفاق أُبرم مع واشنطن هذا الشهر.