نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة يمينية قوية ويرفض الاعتماد على الأحزاب العربية

خبرني - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بتشكيل حكومة يمينية قوية، رغم تقارب نتائج استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، رافضا تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي حققت مكاسب كبيرة.

وقال نتنياهو، في خطاب أمام أنصاره في القدس المحتلة، إن معسكر اليمين يمتلك أغلبية حاسمة تستوجب تشكيل حكومة قوية ومتماسكة، مضيفا "يجب أن تتوحد الأغلبية اليهودية والصهيونية، ولا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية".

وأكد أن النتائج النهائية ستثبت بقاء حزب الليكود الذي يتزعمه أكبر حزب سياسي في إسرائيل، بدون أن يعلن فوزه بشكل مباشر.

وتطرق نتنياهو إلى المواجهة مع إيران، قائلا إن حكومته أرست قواعد جديدة غيرت ملامح الشرق الأوسط وأضعفت طهران، متعهدا بإزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني "إلى الأبد" بالتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد انتخابات شهدت نسبة مشاركة بلغت 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 1999، وسط منافسة متقاربة بين ائتلافه وائتلاف المعارضة بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.



وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية تقدما طفيفا للمعارضة، قبل أن تتغير التقديرات خلال الليل لتضع المعسكرين على قدم المساواة، في ظل مكاسب كبيرة حققتها الأحزاب العربية قد تمنحها دورا حاسما في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

من جانبه، تعهد آيزنكوت بالعمل سريعا على تشكيل حكومة جديدة، رغم عدم حسم أي من المعسكرين الأغلبية اللازمة لتشكيلها، والبالغة 61 مقعدا في الكنيست.

وكان آيزنكوت قد أعلن رفضه التحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، ما يزيد تعقيد فرص المعارضة في الوصول إلى السلطة.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في غزة، الذي وضع مستقبل نتنياهو السياسي أمام اختبار حاسم، في ظل اتهامات من خصومه بتحمل مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم، ورفضه تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وسادت حالة من الترقب في مقري الليكود والمعارضة مع صدور استطلاعات الرأي، فيما ينتظر الطرفان نتائج فرز الأصوات لتحديد موازين القوى وفرص تشكيل الحكومة المقبلة.