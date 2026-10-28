الأردن.. طقس غائم وزخات متفرقة وغزيرة اليوم

خبرني - يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة حيث تسجل اقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا الى غائم أحياناً، وتهطل بإذن اللّٰه تعالى زخات من المطر على فترات في مناطق متفرقة من المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها البرق والرعد في بعض المناطق ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا مع ساعات المساء مع استمرار هطول زخات من المطر في مناطق البادية الشمالية الشرقية من المملكة تكون غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد، ما يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول والبادية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار لاسيما في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، داعية الى الابتعاد عن مجاري الاودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بعبور تجمعات الأمطار.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لا سيما في مناطق البادية.

كما يطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس لطيفًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23- 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22- 13 ، وفي المرتفعات الشمالية 21- 14 ، وفي مرتفعات الشراة 20 - 11، وفي مناطق البادية 27- 16 ، وفي مناطق السهول 22 - 15، وفي الأغوار الشمالية 30- 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 23 ، وفي البحر الميت 31 - 22، وفي خليج العقبة 31 - 23 درجة مئوية.