بعد الانتخابات .. سخرية من بن غفير وسموتريتش يتوعد باستيطان غزة

خبرني - وجه مسؤول بارز في حزب الليكود انتقادًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محمّلًا إياه مسؤولية ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وقال المسؤول، في تصريح ساخر، إن الليكود "يشكر بن غفير على عمله الممتاز الذي أدى إلى تدفق غير مسبوق للعرب إلى صناديق الاقتراع"، في إشارة إلى اعتقاده بأن سياسات بن غفير دفعت الناخبين العرب إلى المشاركة بكثافة.

وفي المقابل، تجنب بن غفير التعليق مباشرة على نتائج العينات الانتخابية، وركز في تصريحاته على سياساته تجاه المجتمع العربي والأسرى الفلسطينيين، معربًا عن فخره بتصعيد هدم المنازل في المجتمع العربي والتضييق على الأسرى.

من جانبه، هاجم رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش الاحتفالات في المجتمع العربي بعد إغلاق صناديق الاقتراع، متوعدًا بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وإقامة مستوطنات في قطاع غزة.

وقال سموتريتش: "أرى على بعض الشاشات أن العرب يحتفلون، ولذلك أعلن لكم ولهم أننا لن نسمح لهم بالاحتفال"، مضيفًا أن العرب لن ينجحوا في إحباط ما وصفه بـ"الثورة الاستيطانية" في الضفة الغربية.

وتابع: "ستُقام مستوطنات يهودية في غزة".