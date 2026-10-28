الأشغال تغلق طريق الرامة – الجوفة

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق طريق الرامة – الجوفة، من إشارة الرامة الواقعة على طريق البحر الميت وحتى دوار الجوفة على طريق الكفرين – الجوفة، حفاظاً على السلامة العامة، بعد ظهور تشققات في الجسر الواقع على الطريق ، تفاقمت بفعل الأمطار الغزيرة جداً التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الجسر القائم قديم جداً، وكان مدرج أصلاً ضمن خطط الوزارة لإعادة إنشائه، نظراً لقدمه ووجود عيوب وتشققات سابقة فيه، لم تكن تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، إلا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أدت إلى تفاقم هذه التشققات، ما استدعى إغلاق الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر، اعتباراً من يوم غد، اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإعادة إنشاء منشأة تصريف المياه اعلى الوادي تنفيذاً لخططها السابقة بهذا الخصوص، مشددة على أنها ستعمل على تسريع إجراءات التنفيذ وإنجاز الاعمال المطلوبة بأسرع وقت ممكن، لإعادة فتح الطريق أمام حركة السير فور الانتهاء من الأعمال والتأكد من سلامته.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة، والمتمثلة بطريق الكفرين أو طريق المغطس، بالإضافة إلى الطرق الداخلية المعروفة لسكان المنطقة، إلى حين الانتهاء من أعمال إعادة الإنشاء، مؤكدة حرصها على تقليل مدة الإغلاق والحد من تأثيره على حركة المواطنين وتنقلاتهم.

