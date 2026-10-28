الصفدي وعراقجي يبحثان جهود وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

خبرني - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي جهود إنهاء التصعيد الإقليمي والتوصل إلى اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فيما شدد الصفدي على ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن الصفدي تلقّى اتصالًا هاتفيًا من عراقجي، بحث خلاله الجانبان سبل استعادة التهدئة والتوصل إلى حل شامل للأزمة، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الصفدي أهمية تكاتف الجهود لتحقيق استقرار دائم يستند إلى ضمان أمن جميع دول المنطقة، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي سياق منفصل، دان عراقجي الهجوم الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك، مقدمًا تعازي إيران بضحايا الهجوم، وفق البيان

