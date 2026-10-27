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الحسين إربد يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

  • 27 أكتوبر 2026
  • 23:58
الحسين إربد يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

خبرني - تعادل فريق الحسين إربد مع مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الزوراء في بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وسجل عبدالله نصيب هدف التقدم للحسين في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الشرطة التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عبر ركلة جزاء نفذها كريستيان باركو، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

وبهذا التعادل رفع الحسين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة، فيما عزز الشرطة موقعه في الصدارة برصيد 7 نقاط.

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