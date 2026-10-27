الانتخابات الإسرائيلية: توقعات بتفوق معسكر ايزنكوت على نتنياهو بفارق 3 مقاعد

خبرني - أظهرت العينة التلفزيونية التي نشرتها قناة "مكان" الرسمية النتائج الأولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، أن معسكر ايزنكوت حصل على 53 مقعدا ومعسكر نتنياهو 50 مقعدا ما يعني ان الأخير لن يتمكن من تشكيل حكومة.

وعلى مستوى الأحزاب جاءت النتائج على النحو التالي: الليكود – نتنياهو 25، يشار – غادي آيزنكوت 21، بيحد (معًا) – نفتالي بينيت 14، القائمة المشتركة 10، الديمقراطيون – يائير غولان 10، إسرائيل بيتنا – أفيغدور ليبرمان 8، القوة اليهودية – إيتمار بن غفير 7، القائمة العربية الموحدة – منصور عباس 7، شاس – أرييه درعي 6 الدينية – سموتريتش 6، يهدوت هتوراه 6.