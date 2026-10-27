الأمن العام يواصل البحث عن 3 أشخاص جرفتهم السيول في البلقاء ومادبا

خبرني - صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الفرق المختصة في مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الغطس والإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني في محافظة البلقاء، تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن شخص جرفته السيول في منطقة السويمة وذلك بحسب بلاغ ورد من أحد المواطنين في المنطقة بمحافظة البلقاء.

​وأكّد الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة تبذل جهوداً مكثفة ومستمرة على امتداد مجرى السيل، مستخدمة الأجهزة والمعدات الخاصة بالبحث والانقاذ للتعامل مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة وحجم السيول، حيث لا تزال عمليات المسح والتفتيش جارية لحين العثور عليه.

​وفي حادثة أخرى، أوضح الناطق الإعلامي أن فرق الدفاع المدني في محافظة مادبا تعاملت مع بلاغ يفيد بجرف مياه السيول لفتاتين في منطقة صياغة بمحافظة مأدبا، حيث تعمل الطواقم المختصة بعمليات والبحث والتفتيش عنهن وبشكل متواصل حتى يتم العثور عليهن.

هذا وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة في الدفاع والشرطة في كافة مناطق المملكة تعاملت مع العديد من البلاغات لأشخاص حاصرتهم مياه الأمطار خلال حالة عدم الاستقرار الجوي، وقامت بالاستجابة لتلك البلاغات وإنقاذ المحاصرين ونقلهم إلى مناطق وأماكن أمنة دون وقوع أي إصابات بالأرواح، كما تم التعامل مع عدد من حالات شفط المياه في المنازل والطرقات.

​وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها للإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام أثناء جريان المياه، داعيةً الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام ومتابعة النشرات الجوية، والتواصل المباشر مع هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.