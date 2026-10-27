ستأتي.. لامين يامال يعلق على خسارة الكرة الذهبية

خبرني - علَّق لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، على خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

لامين يامال كان أول لاعب يصعد إلى منصة مسرح لندن بالاديوم لتسلّم جائزة أفضل موهبة شابة في حفل الكرة الذهبية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وخلال تقديم الحفل، مازح تييري هنري اللاعب الإسباني، مشيراً إلى أن هذه ليست الجائزة التي كان يرغب في الحصول عليها تلك الليلة.

وفي نهاية المطاف، احتل يامال المركز الثالث في التصويت على الجائزة الأهم، خلف هاري كين وكيليان مبابي نجم ريال مدريد.

تعليق لامين يامال على خسارة الكرة الذهبية

ونشر لاعب برشلونة رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، كتب فيها بأحرف كبيرة: "ستأتي"، في إشارة إلى جائزة الكرة الذهبية.

وأضاف يامال: "الأشياء الجيدة تحتاج إلى وقت. أنا أثق في الطريق الذي أبنيه. دون استعجال، وبحماس وراحة بال، لأن لحظتي ستأتي يوماً ما".

كما انتهز نجم برشلونة الفرصة لتهنئة الفائزين الآخرين في الحفل، مؤكداً: "تهانينا للفائزين، وتركيزي يعود الآن إلى ما هو مهم: إعادة برشلونة إلى طريق الانتصارات".

يذكر أن لامين يامال عاد إلى برشلونة برفقة أفراد دائرته المقربة، ومن المقرر أن ينضم إلى التدريبات الأربعاء استعداداً لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".