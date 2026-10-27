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  • السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2

السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2

  • 27 أكتوبر 2026
  • 23:31
السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2

خبرني - كرّم السفير الفرنسي في عمّان، فرانك جيليه، الطالبة لمار أسامة الراميني، يوم الأربعاء الموافق 21 اكتوبر 2026، تقديرًا لتفوّقها ونجاحها الباهر في امتحان اللغة الفرنسية المدرسي DELF، مستوى B2.

وحققت الطالبة لمار الراميني، التي تدرس في مدرسة كلية تراسنطة، المركز الأول على مستوى المدارس في امتحان اللغة الفرنسية، بترتيب مميز على مستوى المملكة، وللسنة الرابعة على التوالي، حيث تخطّت جميع المستويات المخصصة للطلبة.

وأُقيمت مراسم التكريم في بيت السفير الفرنسي بجبل عمّان، حيث جرى الاحتفال بالطلبة المتفوّقين وتكريمهم.

وحصلت الطالبة الراميني على شهادات وجوائز تقديرية من سعادة السفير الفرنسي، الذي أشاد بدور الطلبة ومستواهم وحبهم للغة، متمنيًا لهم الانطلاق في الآفاق مع هذه اللغة التي تُعدّ من اللغات العالمية المعتمدة في العالم.

السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2
السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2
السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2

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