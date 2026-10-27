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  • النفط يهبط دولارين مع انحسار مخاوف الإمدادات بفضل محادثات الشرق الأوسط

النفط يهبط دولارين مع انحسار مخاوف الإمدادات بفضل محادثات الشرق الأوسط

  • 27 أكتوبر 2026
  • 22:56
النفط يهبط دولارين مع انحسار مخاوف الإمدادات بفضل محادثات الشرق الأوسط

خبرني - انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولارين للبرميل، الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين على محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم أن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 أشهر مع استمرار اشتعال الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية والسعودية وتزايد قلق المستثمرين من احتمال اندلاع المزيد من القتال في حرب إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.09 دولار أو 1.8% إلى 113.72 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 1.9% إلى 99.83 دولار للبرميل.

وقال محللون في شركة جيلبر آند أسوشيتس في مذكرة "استمرار هجمات الحوثيين على السعودية وتوسيع الوجود العسكري في الخليج يبقيان مخاطر الإمدادات قائمة، حتى في الوقت الذي تشجع فيه المساعي الدبلوماسية على تراجع أحدث زيادة في الأسعار بعض الشيء".

وقفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ نيسان، بعد موجة من الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط حول مضيق هرمز. ووصل سعر خام برنت إلى 117 دولارا الاثنين.

وأبلغت ثلاثة مصادر في قطاع النفاط بأن مصافي النفط الروسية زادت معالجة الخام 25% في النصف الثاني من تشرين الأول مقارنة ببداية الشهر، بعد توقف الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة على المنشآت.

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