تصريحات مبابي عن الزعيم الصيني تهدد ريال مدريد بفقدان 15% من إيراداته

خبرني- كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تصريحات كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ ستضع ناديه في أزمة، إذ من المتوقع أن يفقد 15% من إيراداته التجارية بسبب الغضب في الصين من حديث المهاجم الفرنسي.

واندلع هذا الخلاف على خلفية تصريحات أدلى بها المهاجم الفرنسي خلال برنامج "ذا بريدج" حيث استرجع مازحاً صورة ساخرة "ميم" متداولة على الإنترنت، يظهر فيها وجهه مركباً على صورة شخص وصفه ب"الديكتاتور" الصيني، في إشارة إلى ماو تسي تونغ.

وقالت صحيفة "ماركا" يوم الثلاثاء: تصريحات مبابي ستلحق الضرر بريال مدريد، إذ تعتمد 10%-15% من إيراداته على السوق الصينية، ويعتبر قميص كيليان المنتج الأكثر مبيعاً هناك، لكن هناك مخاوف من فقدان الإيرادات بسبب الحملات التي انطلقت مطالبة بمقاطعة شراء المنتجات الرسمية بالمهاجم الفرنسي.

وتابعت: بدأت منصة "ريد نوت" الصينية في إزالة المحتوى المتعلق بمهاجم ريال مدريد بعدما كانت ترتبط باتفاقيات تعاون وحملات إعلانية معه، كما يخشى ريال مدريد من إحجام السواح الصينيين عن زيارة ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية وفقدان جزء كبير من الدخل.