والد لامين يامال يبصق على امرأة ويعتدي على آخر قبل حفل الكرة الذهبية

خبرني - تدخلت الشرطة الإسبانية لفض اشتباك طرفه منير نصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة الإسباني في مطار "إل برات" بعدما بصق على امرأة واعتدى على آخر بكرسي قبل لحظات من ركوبه الطائرة المتجهة إلى لندن لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين.

وحل لامين يامال ثالثاً في جائزة الكرة الذهبية خلف الفائز هاري كين لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي وكيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "كرونيكا غلوبال" الكتالونية يوم الثلاثاء فإن منير نصراوي علّق سترته في مكان غير مخصص لذلك في أحد مقاهي مطار "إل برات" في برشلونة وطلبت منه الموظفة إزالتها لكن النقاش احتد بين الطرفين قبل أن يقوم والد نجم منتخب إسبانيا بالبصق في وجهها، وهو ما أثار استياء المتواجدين.

وتابعت: تدخل أحد الحضور لفض الاشتباك ومطالبة نصراوي بالكف عن تصرفاته تجاه الموظفة لكن الأخير رد عليه بعنف وسدد له لكمات وحاول مهاجمته باستخدام كرسي من المقهى قبل أن تتدخل الشرطة الإسبانية لفض الاشتباك وبعد ذلك توجه منير إلى الطائرة التي كانت تتجه إلى لندن.