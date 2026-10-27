صابرين تكشف كواليس حوارها مع منى زكي بشأن تجسيد أم كلثوم

خبرني - تحدثت الفنانة المصرية صابرين عن الحوار الذي جمعها بالفنانة منى زكي، بعدما عُرض عليها تجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم «الست»، الذي يتناول جوانب من حياة المطربة المصرية.

وأكدت صابرين أنها شعرت بالقلق على زميلتها بسبب المقارنات المتوقعة بين الفيلم ومسلسل «أم كلثوم» الذي قدمته عام 1999.

وخلال تصريحات تلفزيونية، تحدثت صابرين عن علاقتها بمنى زكي، ورأيها في تجسيدها شخصية أم كلثوم، إلى جانب تعليقها على الانتقادات التي صاحبت الفيلم. وأشارت إلى أن المقارنة بين العملين لم تكن منصفة لتجربة منى زكي.

أكدت صابرين أن علاقتها بمنى زكي تتجاوز حدود الزمالة الفنية، قائلة: «منى حبيبتي وبحس إنها حتة مني». وأوضحت أن العلاقة بينهما ممتدة منذ سنوات، بعدما تعاونتا في أكثر من عمل،من بينها مسلسلا «أهالينا» و«أفراح القبة».

وأضافت أنها تحرص على مساندة منى زكي، وتقدر موهبتها ومكانتها الفنية، لافتة إلى أنها تحدثت معها عندما عُرض عليها تجسيد شخصية أم كلثوم في فيلم «الست».

ماذا قالت منى زكي لصابرين عن فيلم «الست»؟

كشفت صابرين أنها تبادلت الحديث مع منى زكي بشأن خوض تجربة فيلم «الست»، التي تمثل تحديًا كبيرًا بسبب مكانة كوكب الشرق لدى الجمهور. وأوضحت أن منى أخبرتها برغبتها في تقديم سيرة أم كلثوم للأجيال الجديدة، وتعريف الجمهور الذي لم يعاصرها بحياتها وتجربتها الفنية.

وأشارت صابرين إلى أن منى زكي أرادت أن يكون الفيلم وسيلة لتقديم أم كلثوم من منظور جديد، وهو ما دفعها إلى مساندتها وتقديم النصائح الفنية لها. لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من ردود الفعل التي قد تواجهها منى بسبب المقارنة بينها وبين تجربتها السابقة في تجسيد الشخصية.

وأضافت صابرين أن منى زكي وصلت إلى مكانة فنية كبيرة، وهو ما جعلها تتوقع ردود فعل قوية تجاه الفيلم، خاصة أن الجمهور اعتاد ربط شخصية أم كلثوم بأداء صابرين في المسلسل الشهير. وقد شكل ذلك العمل تجربة بارزة في تقديم السير الذاتية التي تتناول حياة النجوم والمشاهير.

وتطرقت صابرين إلى الانتقادات التي تعرضت لها منى زكي بسبب تجسيد شخصية أم كلثوم، مؤكدة أن المقارنة بين الفيلم والمسلسل لا تنصف أيًا من التجربتين.

وقالت صابرين عن ردود الفعل تجاه الفيلم: «هي اتظلمت في ردود الفعل على الفيلم، وحرام المقارنة بالمسلسل»، معبرة عن اعتقادها بأن منى زكي لم تحصل على تقييم عادل لتجربتها بسبب وضع العملين في مقارنة مباشرة.

تجربة صابرين في مسلسل «أم كلثوم»

تأتي تصريحات صابرين استنادًا إلى تجربتها في تجسيد شخصية أم كلثوم من خلال المسلسل الذي عُرض عام 1999، وحقق حضورًا واسعًا لدى الجمهور، وأصبح من أبرز الأعمال التلفزيونية التي تناولت حياة كوكب الشرق.

وشارك في بطولة المسلسل حسن حسني وكمال أبو رية وأحمد راتب وسميرة عبد العزيز ورشوان توفيق وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي.

ومنذ الإعلان عن فيلم «الست»، الذي تقوم ببطولته منى زكي ويخرجه مروان حامد، دار نقاش حول كيفية تقديم شخصية أم كلثوم سينمائيًا، ومدى اختلاف المعالجة الجديدة عن الصورة التي رسخها المسلسل في ذاكرة الجمهور.

وعادت المقارنة بين العملين إلى الواجهة مع تصريحات صابرين، التي أكدت مساندتها لمنى زكي ورفضها اختزال تجربتها في مقارنتها بالعمل التلفزيوني الذي قدمته قبل سنوات.