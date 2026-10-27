حجازين يلتقي وفداً كنسياً فرنسياً لتعزيز السياحة الدينية واستقطاب الحجاج استعداداً لعام ٢٠٣٠

خبرني - التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين وفداً كنسياً فرنسياً رفيع المستوى، برئاسة المطران تيبو فيرني، رئيس أساقفة شامبيري ورئيس اللجنة البابوية في الفاتيكان، وبمشاركة السيد لوران كواريه، الأمين العام للمجلس الإقليمي للتعليم الكاثوليكي في منطقة أوفيرن-رون-ألب، والسيد سيدريك بلوكيه، المدير العام لشركة ( بيبل )المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والزيارات الدينية.

وتناول اللقاء آفاق بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكنسية ومنظمي رحلات الحج، لتعزيز حضور الأردن في السوق الفرنسي، وترسيخ مكانته على خارطة السياحة الدينية العالمية، واستقطاب مزيد من الحجاج، ضمن الاستعدادات لعام. ٢٠٣٠ ٠