أول تعقيب مصري على واقعة «متسلل الحدود» مع إسرائيل

خبرني - أول تعقيب مصري بشأن واقعة «متسلل الحدود» مع إسرائيل التي قالت إنها قبضت عليه قرب منطقة نيتسانا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تتابع الجهات الوطنية بجمهورية مصر العربية ما نشر في الإعلام بتاريخ الثلاثاء عن قيام أحد المصريين باجتياز السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت: "تبين للجهات الوطنية المعنية أنه متغيب عن منزله منذ شهر يوليو (تموز) الماضى وغير متزن نفسيا".

وأكدت الخارجية المصرية أنها "ستتابع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر".

وصباح الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه ألقى القبض خلال الليل على مدني مصري بعد أن عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل قرب منطقة نيتسانا.

وأضاف الجيش: "عقب رصده، هرعت القوات إلى المكان وأوقفته، وتم نقله لاستكمال التحقيق لدى قوات الأمن".

وتابع: "نتعامل مع الواقعة بجدية بالغة ونواصل إبقاء قواتنا على مستوى عال من الجاهزية الدفاعية في المنطقة".

ووقّع البلدان في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أمريكية، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة في الجوانب الرسمية، سواء دبلوماسياً أو أمنياً، قبل أن تشهد منذ حرب غزة في 2023، توترا متواصلا وفتور في العلاقات مع تعنت إسرائيلي في إنهاء الحرب بالقطاع حيث تقود القاهرة دور الوساطة مع قطر وتركيا والولايات المتحدة.